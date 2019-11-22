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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri? Önemli bir çalışmanın sonuçları ortaya çıktı. Forbes dergisinin yaptığı araştırma önemli bir gerçeği gösterdi. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!