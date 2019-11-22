Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri? Önemli bir çalışmanın sonuçları ortaya çıktı. Forbes dergisinin yaptığı araştırma önemli bir gerçeği gösterdi. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 14:24
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

İşte sıralamaya göre en yaşanabilir şehirler! Bakın zirvede hangi ilimiz var!

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 başlıktaki verilere göre hazırlandı

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

BİZE ULAŞIN