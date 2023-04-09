İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?

Çanakkale
RIDVAN UZ
CENGİZ YALÇIN
ZİŞAN ÖZAYDIN
MEVLÜT İNANÇ
Çankırı
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
OYA YAKIN
Denizli
YASİN ÖZTÜRK
İBRAHİM ŞENEL
KADİR TATIK
ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
UĞUR ÇİZMECİOĞLU
VEYSEL KARAÇOR
NAZLI YAŞATÜRK
Diyarbakır
VEJDİN ENSARİOĞLU
MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
ERDAL YILMAZ
HÜSEYİN GÜRAN
SEÇİL AKIN
MEHMET EMİN EKİN
AHMET BAŞARİ
KENAN KAYA
EMRULLAH ÇERİ
YAKUP ÖZKAYA
NAZIM KAYA
ERKAN YILMAZ
Edirne
MEHMET AKALIN
DİLEK KIRMIZI
HASAN HAKAN ŞAHİN
HÜSEYİN ERKİN
Elazığ
İRFAN SÖNMEZ
YÜKSEL ERCAN
ABDULKERİM EFLATUN
ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
NAHİT BAYKARA
Erzurum
ZEKAİ KAYA
MELİH KIRKPINAR
FATMA CANAN UÇAR
FATİH ARAS
FATİH KARATAŞ
ESRA AKPINAR
Eskişehir
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ÖZLEM AYRANCI
MELİH AYDIN
ÖMER İBRAHİM SAYIN
HAKAN KAYMAK
YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
Gaziantep
MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
MEHMET AY
MEHMET ÖZBERK
MEDİNE İLAY YILDIRIM
MUSTAFA ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT YAPRAK
MESUT NİZİPLİOĞLU
SEMA ALBAYRAM
MEHMET ALİ YILDIRIM
TİBET EKİNCİ
OKTAY İYİSARAÇ
NERMİN TUZCU
HASAN ALPDOĞAN
ABUBEKİR TEK
Giresun
ÜNZİLE YÜKSEL
HAKAN BEKTAŞ
KAYA YILDIZ
MUSTAFA DİZDAR
Gümüşhane
MUZAFFER ALTIPARMAK
BEDRİ AĞAÇ
Hatay
ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
GÖKHAN ZAN
GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
SARPER DAVUT
İLYAS UYGUR
MEHMET OĞUZ TURAN
AYLİN ANIL ARSLAN
OSMAN AĞCA
ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA BALCI
TUNA EBRU ÖZDEMİR
Isparta
AYLİN CESUR
TİMUÇİN KODAMAN
İSMET YILMAZ
FARUK TORUN
Mersin
BURHANETTİN KOCAMAZ
AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
ALİ ER
ESRA KAHRAMAN
ÖZER ÖZEL
MEHMET TURGUT
YÜKSEL ÇELİK
ESİN ERKOÇ
ALİ RIZA ÖZDENİZ
MEHMET TÜRE
MEHMET YUNUS SEVEN
MUSTAFA ATEŞ
HİLAL USTA