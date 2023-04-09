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Haberler Yaşam İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 21:52

İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?

28. dönem milletvekili aday listesi parti parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Listesinin teslim edenler arasında İyi Parti de yer alıyor. İyi Parti milletvekilleri adayları isim listesi yayında. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Genel Seçimler ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra milletvekili koltukları da belirlenecek. İyi Parti milletvekili adayları kimler, kim hangi ilden aday oldu, hangi illerde kaç aday gösterdi soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'de 1. Bölge ve 2. Bölge adayları dikkat çekiyor. İşte, İyi Parti milletvekilleri listesi…

İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?

İyi Parti milletvekili aday listesi 2023 YSK ile paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere il il araştırmalar başladı. Seçim için geri sayım başladı. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerde MHP ve AK Parti ardından İyi Parti milletvekilleri listesi de duyuruldu. Seçmenler listeleri sorguluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yoğun mesai sürüyor. Peki, 28. Dönem İyi Parti milletvekili adayları kimler, hangi ilden kaç aday çıktı? İşte, tam isim listesi...

İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 seçimlerine geri sayım başladı. AK Parti, MHP, CHP adayları ardından İyi Parti de milletvekili adayı olan isimleri paylaştı.

İşte, il il isim listesi:

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İyi Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem 2023 Seçimlerinde İyi Parti hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardı?

Adana

GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ

Afyonkarahisar

HAKAN ŞEREF OLGUN
MUSTAFA ENİS ARABACI
SAFFET ACAR
OKŞAN ULUSOY EFE
GÖNÜL AR GÜNGÖR
İBRAHİM ACAR

Ağrı

ÖZHAN KOÇİNTAR
METİN AYDEMİR
KENAN KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ ÇELİK

Amasya

İBRAHİM MERMER
MEHMET KİP
HİKMET RUŞEN MENEKŞE

Ankara 1. Bölge

KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL

Ankara 2. Bölge

ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR

Ankara 3. Bölge

YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP ÖZDEMİR

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Antalya

UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI

Artvin

HAMZA GEZMİŞ
HÜSEYİN IŞIK

Aydın

ÖMER KARAKAŞ
AHMET ERTÜRK
TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
ERHAN ALGAN
SEMRA YÜCEL
FEVZİ KÖSE
CEMAL SARI
PINAR ÖNCER

Balıkesir

TURHAN ÇÖMEZ
ÖZLEM URAL
NEDİM TUNA
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NİLGÜN BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
METİN ÖZGÜR
KEMAL GİRGİN
MEHMET ÇALIK

Bilecik

HALİL AYDOĞDU
EREN GÜVEN

Bingöl

HASAN KIZILBOĞA
SEMA TANİN
AHMET ARPA

Bitlis

EDİP SAFTER GAYDALI
LEVENT NASIR
MAŞALLAH ASLAN

Bolu

AHMET ÖRNEKBAŞ
İRFAN BAYAR
SUAT ORHAN

Burdur

FARUK ERKAN
SAFA SÖNMEZ
MEHMET YAVAŞ

Bursa 1. Bölge

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL

Bursa 2. Bölge

HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK

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Çanakkale

RIDVAN UZ
CENGİZ YALÇIN
ZİŞAN ÖZAYDIN
MEVLÜT İNANÇ

Çankırı

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
OYA YAKIN

Denizli

YASİN ÖZTÜRK
İBRAHİM ŞENEL
KADİR TATIK
ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
UĞUR ÇİZMECİOĞLU
VEYSEL KARAÇOR
NAZLI YAŞATÜRK

Diyarbakır

VEJDİN ENSARİOĞLU
MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
ERDAL YILMAZ
HÜSEYİN GÜRAN
SEÇİL AKIN
MEHMET EMİN EKİN
AHMET BAŞARİ
KENAN KAYA
EMRULLAH ÇERİ
YAKUP ÖZKAYA
NAZIM KAYA
ERKAN YILMAZ

Edirne

MEHMET AKALIN
DİLEK KIRMIZI
HASAN HAKAN ŞAHİN
HÜSEYİN ERKİN

Elazığ

İRFAN SÖNMEZ
YÜKSEL ERCAN
ABDULKERİM EFLATUN
ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
NAHİT BAYKARA

Erzurum

ZEKAİ KAYA
MELİH KIRKPINAR
FATMA CANAN UÇAR
FATİH ARAS
FATİH KARATAŞ
ESRA AKPINAR

Eskişehir

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ÖZLEM AYRANCI
MELİH AYDIN
ÖMER İBRAHİM SAYIN
HAKAN KAYMAK
YAĞMUR GÜRSÖĞÜT

Gaziantep

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
MEHMET AY
MEHMET ÖZBERK
MEDİNE İLAY YILDIRIM
MUSTAFA ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT YAPRAK
MESUT NİZİPLİOĞLU
SEMA ALBAYRAM
MEHMET ALİ YILDIRIM
TİBET EKİNCİ
OKTAY İYİSARAÇ
NERMİN TUZCU
HASAN ALPDOĞAN
ABUBEKİR TEK

Giresun

ÜNZİLE YÜKSEL
HAKAN BEKTAŞ
KAYA YILDIZ
MUSTAFA DİZDAR

Gümüşhane

MUZAFFER ALTIPARMAK
BEDRİ AĞAÇ

Hatay

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
GÖKHAN ZAN
GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
SARPER DAVUT
İLYAS UYGUR
MEHMET OĞUZ TURAN
AYLİN ANIL ARSLAN
OSMAN AĞCA
ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA BALCI
TUNA EBRU ÖZDEMİR

Isparta

AYLİN CESUR
TİMUÇİN KODAMAN
İSMET YILMAZ
FARUK TORUN

Mersin

BURHANETTİN KOCAMAZ
AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
ALİ ER
ESRA KAHRAMAN
ÖZER ÖZEL
MEHMET TURGUT
YÜKSEL ÇELİK
ESİN ERKOÇ
ALİ RIZA ÖZDENİZ
MEHMET TÜRE
MEHMET YUNUS SEVEN
MUSTAFA ATEŞ
HİLAL USTA

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