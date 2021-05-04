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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:36

ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

içerisinde bulunan için kısa bir süre kaldı. Ramazan'ın son 10 gününe girmemiz nedeniyle, sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kur-an-ı Kerim'İn indirildiği Ramazan Ayı'nın son günleri arasında olan, zamanı tam olarak bilinmese de her Ramazan'In 27 olarak belirlenen Kadir Gecesi, bu sene de belli oldu. İşte, Diyanet İşleri takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı...

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

için geri sayım başladı. Bu yıl evlerde idrak edilecek olan Kadir Gecesi öncesi, hem bu gecenin özelliği hem de "" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'nde rahmet kapıları açılıyor ve istiğfar ediliyor. Diyanet takvmine göre, 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Aşağıda, Kadir Gecesi hakkında bilgiler ve bu seneki Kadir Gecesi tarihi yer almaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

ne zaman idrak edilecek sorusu yanıtları ve Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak tüm bilgiler şöyle;

  • 2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı dergisinde DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN tarafından yazılan makalede Kadir Gecesi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor;

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Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. 'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Ramazan Ayı Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan , insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür.

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