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Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
18:50
Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye seferber olmuş durumda. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden yürekleri ısıtan mucize görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Türkiye, asrın felaketinin yaşandığı bölgeden gelecek güzel haberleri bekliyor...