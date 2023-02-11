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Haberler Yaşam Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 18:50

Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye seferber olmuş durumda. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden yürekleri ısıtan mucize görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Türkiye, asrın felaketinin yaşandığı bölgeden gelecek güzel haberleri bekliyor...

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

ALİYE TÜRKİYE'YE UMUT OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı.

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Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

ASAF HAYATA TUTUNDU

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da geçen her dakika umutlar, tükenirken Hatay'da yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebeği Samsun Özel Harekat (PAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. Yatak odasında mahsur kalan Anne Dudunaz ve 1.5 yaşındaki oğlu Asaf, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş depreminde inanç, umut, mucize bir arada! İşte o görüntüler

Hatay Merkez Altındağ Mahallesi 3.sokak üzerindeki yıkık bir binadan ses duyan ekipler binada çalışma başlattı. Samsun Özel Harekat ekipleri tarafından binada yapılan çalışmada enkaz altında kalan Dudunaz Saçlı ile irtibat kuruldu. Polis ekiplerine "Ben sizi duyuyorum" demesi üzerine ekipler kadının olduğu odaya delik açtı. Enkaz altındaki kadına iletilen telefonla olduğu yerin durumu görüntülenince Dudunaz'ın oğlu ile aynı yerde mahsur kaldığı tespt edildi.

PAK ekipleri önce 1.5 yaşındaki Asaf bebeği kurtardı. Ardından kadının ayağının üzerinde olan dolap kaldırıldı. Daha sonra kurtarılan Dudunaz Saçlı, oğlu ile hastaneye kaldırıldı.

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