Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNMESİ SİZİ YANILTMASIN

Yetişkinlikte de yaşanılan tüm olumsuz yaşantılar bir güvenli alanınızın (genelde aile) olduğunuzu bildiğinizde yeniden baş etmeye dair güç hissedersiniz. Bu gücü tam olarak hissettiğinizde de hayata devam etmeye başlarsınız.

Bağlanma şekliniz her ne olursa olsun bu durumları değiştirebilmek için her zaman bir şans vardır. Bu durum her ne kadar bazenn imkansızmış gibi görünse de bir şeyleri değiştirmek, onarmak, gelişmek hep mümkündür. Kendimizi bu konuda önemsemeyi, destek vermeyi, güvendiğimiz insanlardan destek alabilmeyi aşıladığımızda ayrılığı atlatabilmek o kadar da zor olmayacaktır.