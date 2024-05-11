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Haberler Yaşam Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 14:34

Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

İlk ayrılık anneden doğumda gerçekleşir. Sonrasında belki yaşadığımız şehirden, arkadaşlarımızdan, düzenimizden, sahip olduğumuz işten, hayallerimizden ayrılırız. Ayrılık hayatın bir gerçeği; bu süreci ne kadar iyi yönettiğimiz, az hasarla atlatıp yeni düzenimize geçmemiz önemli...

ESRA EZMECİ
Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

Ayrılık... En az ilişki kadar doğal ve evet sevdaya da dahildir. Elbette bir ilişki bittiğinde kötü hissederiz, beraberinde belirsizlik kaygı doğurur. Bazen çok mutlu, bazen öfkeli bazen de depresif hissederiz. bu duygu durum bazen uzun zamanda bir değişir bazense çok hızlı...
Ayrılığı normalleştirmenin en önemli adımı bunun hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etmekle başlar. İlk ayrılık; doğum. Anneden ayrılma... Sonrasında belki yaşadığımız şehirden, arkadaşlarımızdan, düzenimizden, sahip olduğumuz işten, hayallerimizden...

Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

Ayrılıkla ilk karşılaştığımızda bilinmezlik inanılmaz bir korku yaratır ama bir diğer tarafta da hissettiğimiz bir güvenli alana sahibizdir. Neye göre karar veririz hangi yoldan gideceğimize?
Eğer ki erken dönemde ailenizle birlikteyken size güvensiz ve kaygılı bağlanmayı hissettirecek şekilde davranılmışsa, yetişkinlik yaşamınızda bulunduğunuz ilişkiyi bir türlü sonlandıramamak, tekrar aynı kişiye sürekli olarak dönme gibi durumları yaşayabilirsiniz.

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Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

Bu durum da kendi içinizde değersizleşmenize ve özgüveninizi kaybetmenize yol açar. Durumun diğer bir yolu, güvenli bağlanma. Eğer ki ebeveynlerinizle güvenli bağlanma gerçekleştirdiyseniz yaşanılan tüm olumsuz durumlarla çok daha kolay baş etmeye başlarız. İlişki esnasında da partneriniz yanında olmadığı zaman bu durumla çok daha sağlıklı bir şekilde baş edebilmenin yollarını geliştiririz.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNMESİ SİZİ YANILTMASIN

Yetişkinlikte de yaşanılan tüm olumsuz yaşantılar bir güvenli alanınızın (genelde aile) olduğunuzu bildiğinizde yeniden baş etmeye dair güç hissedersiniz. Bu gücü tam olarak hissettiğinizde de hayata devam etmeye başlarsınız.
Bağlanma şekliniz her ne olursa olsun bu durumları değiştirebilmek için her zaman bir şans vardır. Bu durum her ne kadar bazenn imkansızmış gibi görünse de bir şeyleri değiştirmek, onarmak, gelişmek hep mümkündür. Kendimizi bu konuda önemsemeyi, destek vermeyi, güvendiğimiz insanlardan destek alabilmeyi aşıladığımızda ayrılığı atlatabilmek o kadar da zor olmayacaktır.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!

Ayrılığı atlatabilmek için 7 önemli ipucu

1- DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN

Ayrılık sonrasında da elbette her duyguyu yaşamanız çok normal. Olumsuz hissettiğinizde onun arkasından olumsuz hissetmemeliyim diyerek duygularınızı bastırıp olumlu hale, yapay bir şekilde çevirmeye çalışmak sizi daha da aşağı çeker. Duygularınız ve düşünceleriniz birer nehir gibi bırakın onların bu süreçte kendiliğinden akıp gitmesine izin verin. Burada önemli olan bir duyguya sıkı sıkı sarılıp bırakmama haline geçmemenizdir. Kötü hissetmeye başladığınızda yapmanız gereken en önemli şey kötü hissettiğinizi kabul edip bunun bir süre sonra geçeceğini kendinize söylemektir. Belirli bir süre sonra beyninizin otomatik bir şekilde iyi düşünüp iyi hissedeceğinizi görün. Aslında aynı bize iyi gelen bir arkadaş gibi kendimize konuşabilmek..

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