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Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
14:34
Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık acısını yenmenin 7 yolunu açıkladı!
İlk ayrılık anneden doğumda gerçekleşir. Sonrasında belki yaşadığımız şehirden, arkadaşlarımızdan, düzenimizden, sahip olduğumuz işten, hayallerimizden ayrılırız. Ayrılık hayatın bir gerçeği; bu süreci ne kadar iyi yönettiğimiz, az hasarla atlatıp yeni düzenimize geçmemiz önemli...