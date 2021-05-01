Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tam kapanma kararı sonrası koronavirüs pandemi destek paketi ile ilgili de son dakika haberi geldi. Önceki gün başlayan tam kapanma süreci ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten etkilenen küçük işletmelere pandemi destek ödemelerinin başlayacağını duyurmuş ve ismini "Hızlı Destek Programı" olarak açıklamıştı. İşletme sahipleri, pandemi destek ödemeleri, bir diğer adıyla Covid-19'dan Etkilenen Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı detayları neler, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...