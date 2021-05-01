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Giriş Tarihi: 30.04.2021 00:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 10:09

Koronavirüs paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tam kapanma kararı sonrası koronavirüs paketi ile ilgili de son dakika haberi geldi. Önceki gün başlayan tam kapanma süreci ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten etkilenen küçük işletmelere pandemi destek ödemelerinin başlayacağını duyurmuş ve ismini "Hızlı Destek Programı" olarak açıklamıştı. İşletme sahipleri, pandemi destek ödemeleri, bir diğer adıyla 'dan Etkilenen Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı detayları neler, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

paketi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, küçük işletmelere yapılacak olan coronavirüs hızlı destek ödemelerinin detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını"na ilişkin bilgiler paylaştı. Bu bilgiler ışığında, pandemi destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman ödencecek?

Son dakika gelişmesinin detayları şöyle;

Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, "'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını" detaylarını yayımladı.

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Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Varank, sosyal medya hesabından "'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını" detaylarını içeren bir fotoğraf paylaştı.

Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Varank paylaşımında, "KOSGEB'den 5 milyar TL'lik destek programı 'dan etkilenen imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki Start-up'lar; mikro işletmeler 30 bin TL'ye, küçük işletmeler 75 bin TL'ye kadar, 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz desteklenecek" dedi.

Koronavirüs Pandemi destek paketi detayları: Nisan koronavirüs Hızlı Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Varank, söz konusu programdan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'lar'ın faydalanabileceğini kaydetti.

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