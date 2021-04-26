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Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:47Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 11:34
Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...
Bilecik'te köylülerin dere yatağında toplu halde bularak ilk önce balık sandıkları canlıların, 'semender' olduğu anlaşıldı. Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, "Sürüngen ve zararsız hayvan, ayrıca nesli tükenmekte üzere olduklarından dolayı doğal yaşamlarına bıraktık" dedi...