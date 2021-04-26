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Haberler Yaşam Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 11:34

Köylünün ilk önce sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

'te köylülerin dere yatağında toplu halde bularak ilk önce sandıkları canlıların, '' olduğu anlaşıldı. Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, "Sürüngen ve zararsız hayvan, ayrıca nesli tükenmekte üzere olduklarından dolayı doğal yaşamlarına bıraktık" dedi...

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

'in Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan vatandaşlar, tarlada çalıştıkları esnada dere kenarında onlarca sürüngen canlıya rastladı.

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

İlk defa böyle bir durumla karşılaşan köylüler, yakaladıkları canlıları köy muhtarına götürdü.

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Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

Sıcak havalarda ortaya çıkan '' cinsi canlıların aynı zamanda nesli de tükenmek üzere. İlk kez derede semender gören köylüler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

Köylülerin dere kenarından topladığı canlıları inceleyen Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, yaptığı araştırmalar sonucunda söz konusu canlıların olduğunu belirledi.

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı! Nesli tükenmekte üzere...

Semenderin zararsız olduğunu öğrendiklerini belirten Muhtar Cenkiz, köylülerin yakaladıkları semenderlerin doğaya salınmasını sağladı.

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