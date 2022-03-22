Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Kariyer Kapısı üzerindeki iş ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 465 sözleşmeli kütüphaneci alınacak. Adaylar, "kültür ve turizm bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayımlanan iş ilanına göre belli olan "kütüphaneci alımı şartları" gündemde. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı…