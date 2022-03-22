Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Kariyer Kapısı üzerindeki iş ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 465 sözleşmeli kütüphaneci alınacak. Adaylar, "kültür ve turizm bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayımlanan iş ilanına göre belli olan "kütüphaneci alımı şartları" gündemde. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı, KPSS puanının yanı sıra yapılan sözlü sınavla değerlendirmeye alınacak adayların başvurularına sayılı günler kaldı. Üniversitelerin bilgi belge yönetimi ve kütüphanecilik gibi lisans bölümlerinden alım yapacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sözlü sınavında adayları mesleki bilgi, özgüven, genel yetenek ve genel kültür gibi alanlardan değerlendirmeye alacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kariyer Kapısı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre başvurular şu tarihler arasında alınacak:

28 Mart – 11 Nisan 2022

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci personel alımı: 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Özel Şartlar

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

SON DAKİKA