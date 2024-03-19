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Kuyumcudan akılalmaz vurgun: Kar vaadiyle altınları toplayıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
16:32
Kuyumcudan akılalmaz vurgun: Kar vaadiyle altınları toplayıp kaçtı!
Bursa'da kuyumculuk yapan İ.K. ve M.Y müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet aldı. Sabah saatlerinde dükkanın kapalı olduğunu gören mahalle sakinleri dolandırıldığını anladı. 15 mağdurun 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldığı iddia ediliyor!