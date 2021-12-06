Aralık ayının ilk haftasında KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde e devlet üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Geçen sene 7 Aralık'ta açıklanan sonuçlar için bugünlerde beklenti bir hayli arttı. KYK burs sonuçları "sonuc.kyk.gov.tr" üzerinden duyurulacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs/kredi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…