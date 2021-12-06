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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:51

KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayının ilk haftasında KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde e devlet üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Geçen sene 7 Aralık'ta açıklanan sonuçlar için bugünlerde beklenti bir hayli arttı. KYK burs sonuçları "sonuc.kyk.gov.tr" üzerinden duyurulacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs/kredi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, lisans ve önlisans öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' demişti. Maddi imkan desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler gözlerini ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs/kredi sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları son durum ve sorgulama sayfası! GSB E devlet 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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