-MATEMATİK: Yayımlanan soruların analitik düşünme becerisi gerektirdiği gözlenmektedir. Sorular sadece bilgiyi, ölçmekle kalmamakta okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisini de ölçmektedir. Soruların bazılarında çözüm için gerekli ön bilgi verilmiştir. Ön bilgiyi iyi değerlendiren öğrenci sorunun çözümünde sonuca rahat ulaşabilecektir. Çözümlerde dikkatli davranılmalı sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumak için zaman ayırıp, kitapları da sorgulayarak, bilinçli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin matematik sorularını anlamasına büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

-TÜRKÇE: Sorular, şubat ayı sorularına göre daha uzun tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi sorularının bir kısmı orta uzunlukta diğer bir kısmı da uzun olarak hazırlanmıştır. Eylemde çatı konusundan oluşan tek Dilbilgisi sorusu da öncülüyle birlikte verilmiş ve orta zorlukta bir sorudur. Sözel mantık yorumlama soruları ise orta uzunlukta olup görsel ile desteklenmiştir. Soruların genelinde öğrencilerin dikkatini ölçmeye çalışılmıştır.