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Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:55

MEB'den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru tarihlerini duyurdu. Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı Liselere geçiş sınavı kapsamında adaylar MEB tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada "2022 LGS başvuruları ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin katılması beklenilen sınav 5 Haziran'da düzenlenecek. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları...

MEB’den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

5 Haziran'da yapılacak 2022 Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 ay kaldı. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı sınava ilişkin başvuru tarihlerini duyururken Bakan Özer yaptığı açıklamada başvuruların yurt içindeki tüm 8. Sınıf öğrencileri için otomatik sistem üzerinden gerçekleşeceğini ifade etti. Peki, LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli mi? İşte MEB açıklaması ile LGS başvuru tarihleri ve detaylar...

MEB’den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili bilgilendirme yaptı. Özer, başvuruların Nisan'ın 4'ün de başlayacağını 14'ünde sona ereceğini ifade etti.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek."

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MEB’den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS SINAVINA GERİ SAYIM!

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin katılması beklenilen LGS için artık depara kalkma zamanı. Öte yandan sınav için önemli bir ipucu niteliği taşıyan örnek sorular da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay yayımlanmaya devam ediyor. Bu soruları yorumlayan uzmanlar birçok soruda çözüme ulaştıran ön bilgini verildiğini belirterek ''Öğrenciler kitap okumayı ihmal etmemeli'' dedi. Uğur Okulları Akademik Kurulu üyeleri Mart ayı örnek sorularını ve son 2 ayda yapılması gereken çalışmaları SABAH'a şöyle değerlendirdi:

MEB’den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

-MATEMATİK: Yayımlanan soruların analitik düşünme becerisi gerektirdiği gözlenmektedir. Sorular sadece bilgiyi, ölçmekle kalmamakta okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisini de ölçmektedir. Soruların bazılarında çözüm için gerekli ön bilgi verilmiştir. Ön bilgiyi iyi değerlendiren öğrenci sorunun çözümünde sonuca rahat ulaşabilecektir. Çözümlerde dikkatli davranılmalı sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumak için zaman ayırıp, kitapları da sorgulayarak, bilinçli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin matematik sorularını anlamasına büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

-TÜRKÇE: Sorular, şubat ayı sorularına göre daha uzun tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi sorularının bir kısmı orta uzunlukta diğer bir kısmı da uzun olarak hazırlanmıştır. Eylemde çatı konusundan oluşan tek Dilbilgisi sorusu da öncülüyle birlikte verilmiş ve orta zorlukta bir sorudur. Sözel mantık yorumlama soruları ise orta uzunlukta olup görsel ile desteklenmiştir. Soruların genelinde öğrencilerin dikkatini ölçmeye çalışılmıştır.

MEB’den LGS BAŞVURU 2022 TAKVİMİ açıklaması! 2022 LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

-FEN BİLİMLERİ: Soruların tamamı 5'inci ünite olan Basit Makinelerin konularını kapsamaktadır. Diğer ünitelerden soru sorulmamıştır. Örnek sorular görsellerle desteklenmiştir. Sorunun daha iyi anlaşılması ve çözülmesi için bazı sorularda ön bilgi veya tanımlar verilmiştir. Sorulardaki ifadelerin dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Örneğin; 10'uncu soruda çocuk parkı görselinin incelenmesi, oyuncakların basit makinelerle eşleştirilerek doğru seçeneğe ulaşılması istenmiştir. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

-SOSYAL BİLGİLER: Sorular genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik uzun paragraflardan oluşmaktadır. Sorularda verilen bilginin amacına ve vurgu yapılan duruma dikkat çekilmiştir. Kavram bilgisini ölçmeye yönelik; manda ve himaye, sömürgecilik gibi kavramlardan oluşan sorulara yer verilmiştir.

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