Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru tarihlerini duyurdu. Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı Liselere geçiş sınavı kapsamında adaylar MEB tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada "2022 LGS başvuruları ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin katılması beklenilen sınav 5 Haziran'da düzenlenecek. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları...