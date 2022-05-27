Haberler Yaşam LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi e-Okul VBS ile sorgula!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:14

LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi e-Okul VBS ile sorgula!

LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınava ilişkin tarihin de yaklaşmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Öğrenciler lise sınavına katılım sağlayacakları yeri öğrenmek için gözünü e-Okul sistemine çevirdi. Bu noktada "LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi Liselere Geçiş Sınavına 1 milyondan fazla 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlaması bekleniyor. Peki, e-Okul VBS LGS 2022 sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...