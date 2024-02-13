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Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:12
Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!
Marmara Denizi'ni denizanaları istila etti. Kuruçeşme, Sarıyer ve Beykoz kıyılarındaki aşırı kirliliğin göstergesi olan binlerce denizanasını görüntüleyen Dr. Erol Kesici, "Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, deprem kadar yıkıcı ve tehlikeli bir durum. Marmara Bölgesi'nin depremden sonra önlem alınması gereken en ciddi ve tehlikeli sorunu Marmara Denizi ve körfezin kirliliğidir" dedi.