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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:12

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Marmara Denizi'ni denizanaları istila etti. Kuruçeşme, Sarıyer ve Beykoz kıyılarındaki aşırı kirliliğin göstergesi olan binlerce denizanasını görüntüleyen Dr. Erol Kesici, "Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, deprem kadar yıkıcı ve tehlikeli bir durum. Marmara Bölgesi'nin depremden sonra önlem alınması gereken en ciddi ve tehlikeli sorunu Marmara Denizi ve körfezin kirliliğidir" dedi.

DHA
Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Marmara Denizi'n denizanaları işgal etti. Atlantik Okyanusu göçmeni istilacı bir tür olan ay denizanası, İstanbul'da Sarıyer, Beykoz ve Kuruçeşme kıyılarında görüntülendi. Dr. Kesici, denizanalarının acilen temizlenmesinin önemine dikkat çekti.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Marmara Denizi'nin ay denizanalarının işgali altında olduğunu söyleyen uzman isim, "Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, deprem kadar yıkıcı ve tehlikeli bir durum. Marmara Bölgesi'nin depremden sonra önlem alınması gereken en ciddi ve tehlikeli sorunu Marmara Denizi ve körfezin kirliliğidir. Ne yazık ki ülkemizin en kirli denizlerinin başında, iç deniz özelliğine sahip, çok hassas ve kırılgan ekosistemi bulunan Marmara Denizi geliyor. Marmara Denizi'nin kirliliğinin temel nedeni, insan faaliyetleri, insandır. Marmara Denizi 20 milyonu aşan nüfusun ve neredeyse Türkiye'nin yüzde 70 oranında sanayisini etrafında barındıran bölgelerimizdendir.

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Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Tarım atıklarının oluşturduğu kirlilikte önemli bir etkendir. Kirliliğe bağlı denizde azot, fosfor gibi besi elementlerinin aşırı artması sonucu müsilaja da neden fitoplankton, yani bitkisel mikroskobik alglerin artmasıdır.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Aynı zamanda Marmara Denizi'nde çok sayıdaki balık türünün, kabuklu organizmaların, deniz kaplumbağası ve benzeri ekosistem elemanlarının tür ve popülasyonlarının azalması, kirliliğin aşırı artmasının diğer bir nedenidir.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Deprem kadar tehlikeli!

Diğer önemli bir faktör de Marmara Denizi'nde ne yazık ki çok aşırı şekilde av baskısı söz konusu. Bu av baskısı, balık popülasyonlarını azaltmakta, denizde kirliliği giderek artırmaktadır" diye konuştu.

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