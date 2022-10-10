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Haberler Yaşam MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 01:06

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

MasterChef Türkiye'nin 9 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonucunda potaya giren Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından 1'i Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bu hafta Masterchef'ten elenen isim olarak seçildi. Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından bu hafta Masterchef'e veda eden yarışmacı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile "MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 aşamalı eleme adayı oyunu sonucunda bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Eleme potasında yer alan Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından elenen isim kim oldu öğrenmek isteyenler yoğun olarak "MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef kim elendi sorusu yanıtı ve merak konusu olan tüm son dakika bilgiler şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak seçildi.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adaylarının potadan kurtulmasının tek yolu olan eleme oyunun ilk etabı için yarışmacılar tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;

  1. METİN
  2. TOLGA
  3. GAMZE
  4. TAYFUN
  5. BURAK REVANBAHŞ
  6. ŞULE
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 9 Ekim 2022 bu hafta MasterChef kim gitti, veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede beklenmedik eleme!

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yaptıkları tadım değerlendirmesi sonucu 3 yarışmacıyı potadan çıkararak elenmekten kurtardı.

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