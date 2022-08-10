Haberler Yaşam Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 14:44

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Masterchef jürileri bazen sinirli ve asabi görülebiliyorlar. Özellikle restoran kültürü ve yemek sektöründe şefler oldukça katı, duygu belirtmeyen ve eğitime odaklı şekilde ilerliyor. Masterchef Türkiye'de de en nihayetinde Mehmet Şef sert çıkışları ve mesafeli tavrı sebebiyle sıklıkla sosyal medyada konu haline gelebiliyor. Ama her zaman böyle değiller. İş dışında çoğunun babacan ve güler yüzlü olduğu biliniyor. Bir Masterchef jürisi de kızıyla birlikte Tiktok'ta çekdiği video sosyal medyayı salladı