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Haberler Yaşam Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri
Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 14:44

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Masterchef jürileri bazen sinirli ve asabi görülebiliyorlar. Özellikle restoran kültürü ve yemek sektöründe şefler oldukça katı, duygu belirtmeyen ve eğitime odaklı şekilde ilerliyor. Masterchef Türkiye'de de en nihayetinde Mehmet Şef sert çıkışları ve mesafeli tavrı sebebiyle sıklıkla sosyal medyada konu haline gelebiliyor. Ama her zaman böyle değiller. İş dışında çoğunun babacan ve güler yüzlü olduğu biliniyor. Bir Masterchef jürisi de kızıyla birlikte Tiktok'ta çekdiği video sosyal medyayı salladı

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

MASTERCHEF JÜRİLERİNİN HALLERİ SIKLIKLA TAKİP EDİLİYOR

Masterchef programı dünya genelinde bir milyar izlenmeyi geçmiş, dünyada neredeyse her televizyon izleyicisinin bildiği bir yemek programı. İlk Avustralya'da başlayan yapım, daha sonra dünyaya dağıldı. Türkiye'de de uzun süredir sıklıkla takip ediliyor ve televizyonda olduğu her gün ilk sırada yer almayı başarıyor.

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Türkiye'de de Masterchef bu kadar takip edilirken jürileri de bir o kadar göz hizasında tutuluyor. Şeflerin özel hayatları ile birlikte internette paylaştığı videolar dikkat çekmekte.

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Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Özellikle Danilo Şef'in eşinden ayrılması, geçtiğimi Masterchef sezonuna bomba gibi düşmüş, uzun süre gündemden çıkmamıştı. Bu seferse gündemde başka bir şef bulunuyor.

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

MASTERCHEF JÜRİSİ KIZIYLA CHALLENGE VİDEOSU ÇEKTİ

Masterchef jürileri arasında dünyada en çok bilinenlerden biri olan ve Türkiye'de de binlerce hayranı bulunan Gordon Ramsay, kızıyla Tiktok'ta viral olan Tortilla tokat challenge yaptı. Video milyonlarca görüntülenme aldı.

Masterchef’in sevilen jürisi kızıyla Tiktok’ta çektiği video sosyal medyayı salladı! Masterchef’te başka dışarıda başka biri

Oyunun kuralı çok basit: iki kişi su içtikten sonra suyu yutmayıp ağzında tutuyor. Daha sonra taş-kağıt-makas oynayıp kazanan kaybedenin suratına tortilla fırlatıyor.

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