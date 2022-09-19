Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:03

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 18 Eylül 2022 Pazar akşamı 75. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde eleme potasında yer alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi elenerek hayallerine veda etti. Son bölümü izleyemeyen seyirciler ise elenen yarışmacıyı öğrenmek için ''MasterChef kim elendi, kim gitti?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef'e veda eden yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'e veda eden o isim…

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin 18 Eylül 2022 Pazar tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Son bölümde, eleme potasında yer alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih elenmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda potada yer alan 6 yarışmacıdan birisi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef'e veda eden yarışmacı bakın kim oldu!

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı ve tüm son dakika ayrıntıları şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 sezonunun 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giden Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi MasterChef şampiyonu olma hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ev sahipliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar peynir çeşitleri adlı ürünle ortaya çıkaracakları en başarılı ve yaratıcı tabakla potadan kurtulacak ya da başarısız olarak 2. ve son eleme oyununa kalacak.

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

Kritik eleme gecesi oyunlarında peynir çeşitleri adlı ürünle yaratıcı ve başarılı bir yemek ortaya koymak, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden tam not alarak eleme potasından kurtulmak isteyen eleme adayları sürenin başlamasıyla birlikte tezgah başında tüm hünerlerini ortaya koydu.

SON DAKİKA