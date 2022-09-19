Haberler Yaşam MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.09.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:03

MASTERCHEF’TE ŞOK ELEME! MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 18 Eylül 2022 Pazar akşamı 75. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde eleme potasında yer alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi elenerek hayallerine veda etti. Son bölümü izleyemeyen seyirciler ise elenen yarışmacıyı öğrenmek için ''MasterChef kim elendi, kim gitti?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef'e veda eden yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'e veda eden o isim…