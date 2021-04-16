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Haberler Yaşam Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı
Giriş Tarihi: 16.04.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 16:40

marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

otomobil markaları denilince akla gelen ilk isimlerden biri 'dır. Geçtiğimiz sene dikkat çekici modeller tanıtan Mazda, bu sene pek sessiz kaldı. Ünlü markanın elektrikli modeller üstünde çalıştığını duymayan kalmadı. Çeşitli raporlarda göre yaz aylarında Mazda'dan birden fazla elektrikli araç duyurusu gelebilir. Diğer yandan Mazda'nın eski bir modeli sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arabanın yenilenmesi oldukça konuşuldu. İşte detaylar...

Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

Bir araç sahibi, eski kasa 'sını yılların yorgunluğunu üzerinden atması ve yenilenmesi için TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı ustalarına emanet etti.

Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

Araç sahibi aracını teslim almaya geldiğinde ise gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

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Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

Aracın görüntülerdeki gibi teslim alınması sonrası ustalar işlemlere tek tek başladı

Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

ve aracın yeniden revize edilme süreci de start almış oldu.

Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı

İşte aşama aşama o anlardan kareler...

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