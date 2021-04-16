HaberlerYaşamMazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı
Giriş Tarihi: 16.04.2021 16:38Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 16:40
Mazda marka araba bambaşka bir modele dönüştü! Eski Mazda otomobilin ilk halinden eser kalmadı
Japon otomobil markaları denilince akla gelen ilk isimlerden biri Mazda'dır. Geçtiğimiz sene dikkat çekici modeller tanıtan Mazda, bu sene pek sessiz kaldı. Ünlü markanın elektrikli modeller üstünde çalıştığını duymayan kalmadı. Çeşitli raporlarda göre yaz aylarında Mazda'dan birden fazla elektrikli araç duyurusu gelebilir. Diğer yandan Mazda'nın eski bir modeli sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arabanın yenilenmesi oldukça konuşuldu. İşte detaylar...