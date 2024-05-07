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Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
21:31
Mehmed Fetihler Sultanı 10. bölüm izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi her hafta Salı günü izleyici ile buluşuyor. Tarihi yapımda bu hafta Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 10. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…