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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 21:31

Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!

Mehmed Fetihler Sultanı 10. bölüm izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi her hafta Salı günü izleyici ile buluşuyor. Tarihi yapımda bu hafta Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 10. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm izle araştırması başladı. TRT 1'in tarihi dizisi 7 Mayıs Salı akşamı 10. bölümü ile yayınlanıyor. Sevilen tarihi yapımda bu hafta Halime Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE!

7 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm İzlemek İçin:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!

MEHMED FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye!

Mehmed Fetihler Sultanı 10. Bölüm izle || Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full HD izle TRT 1 ekranında!

Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?

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