Memurlara 2022'de zam müjdesi! Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde memurların maaşına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışla beraber enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı açıklaması son dakika gelişmişti. Bu açıklamanın ardından ise "Memur zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren zam oranı ile ilgili karar 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkmıştı. Buna göre; detaylar netleşti. Peki, 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...