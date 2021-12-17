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Haberler Yaşam Memurlara 2022'de zam müjdesi! Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:40

Memurlara 2022'de zam müjdesi! Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde memurların maaşına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışla beraber enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı açıklaması son dakika gelişmişti. Bu açıklamanın ardından ise "Memur zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren zam oranı ile ilgili karar 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkmıştı. Buna göre; detaylar netleşti. Peki, 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Memurlara zam müjdesi! Ocak ayı 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika memur zammı gelişmeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Ağustos ayında gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak zam oranı netleşti. Öte yandan "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Son açıklamada 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan kararda vatandaşların maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. İşte 2022 memur zammı detayları...

Memurlara zam müjdesi! Ocak ayı 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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Memurlara zam müjdesi! Ocak ayı 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memurlara zam müjdesi! Ocak ayı 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memurlara zam müjdesi! Ocak ayı 2022 Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşı ne kadar olacak?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

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