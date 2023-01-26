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Haberler Yaşam Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:53

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini duyurdu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuştu. Bu açıklama sonrası "Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ile Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ve detaylar.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi ve yıl sonu beklentisini duyurdu. Türkiye'nin 2023 yılı ekonomi haritasının netlik kazanacağı kritik toplantı sonrası milyonlar "Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ve ayrıntılar.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerine ilişkin şunları kaydetti;

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları önceki raporda açıkladığmız tahminlerimizle uyumlu olarak, 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.

"Yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk"

Gerek enflasyon gerekse tahminlerimize ilişkin varsayımlarımız bir önceki raporda sunulan öngörülerimizle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık 1 puan altında gerçekleşirken dışsal değişkenlere yönelik tahminlerimizde de çok önemli bir farklılaşma olmamıştır. Dolayısıyla tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk.

2023 yılı para politikası ve liralaşma strateji metninde ifade ettiğimiz gibi enflasyon tahminlerimizi bir ara hedef olarak değerlendiriyoruz. Liralaşma stratejimizin tüm araçlarını tahminlerimizle uyumlu bir enflasyon patikasını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz. Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşmenin politikalarımız çerçevesinde aldığımız kararların belirgenleşen katkısı ile birlikte önceki enflasyon tahminlerimizle uyumlu olarak önümezdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz.

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Enflasyonun ana eğilimi ile beklentilerde gözlenen ve devam edeceği öngörülen iyileşmenin 2023 yılı tahminleri üzerinde 1,4 puan aşağı yönlü etkisi oldu. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları ve birim iş gücü maliyetleri varsayımlarındaki güncellemeler 2023 yılı enflasyon tahminlerini sırasıyla 0,1 puan ve 1,5 puan yükseltti. Yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki doğal gaz ve elektrik fiyatları kaynaklı güncellemeler 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 0,2 puan kadar aşağı çekti.

"Enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yüksek düzeylere ulaşmıştır"

Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-I"in tanıtımına ilişkin bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

2022 yılında yaşadığımız Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte, enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yüksek düzeylere ulaşmıştır. Bunun sonucunda, OECD üyesi ülkelerde enerji harcamalarının milli gelire olan oranı, tarihi ortalama olan yüzde 11,5 seviyesinden, OPEC krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan yüzde 18'e çıkmıştır. Enerji fiyatlarındaki bu olumsuz gelişmenin yansımaları, en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği'nde enerji ve dış ticaret dengesinde gerçekleşen rekor düzeydeki açıktan da izlenmiştir.

Enerji fiyatları üzerindeki bu büyük şok, 2022 yılında, başta enflasyon olmak üzere, tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır.

Bununla birlikte, son dönemde başta Avrupa doğal gaz fiyatları olmak üzere enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır.

2022 yılında, küresel enflasyon enerji maliyetlerindeki büyük artış kaynaklı olarak yükselmiş olmakla birlikte, son dönemde, enerji ve emtia fiyatlarında gerçekleşen azalış, Çin'in pandemi politikasındaki değişiklikle birlikte, tedarik süresinde gözlenen iyileşmeler ve enerji fiyatlarında uygulanan destekler, tüketici fiyatları enflasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Enflasyonun yükselişinde önemli rol oynayan unsurların hafiflemesi sonucunda, 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri, ülkemizde de olduğu gibi, birçok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır.

Küresel ekonomik görünümde, ikinci çeyrekte başlayan yavaşlama eğilimi, yılın son çeyreğinde daha da belirginleşmiştir. Öte yandan, büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. 2022 yılında iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler, öngörülenden daha olumlu yönde gerçekleşmektedir. Küresel finansal koşullar ve jeopolitik risklerin etkisiyle 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri, önceki Rapor dönemine göre küresel ölçekte bir miktar aşağı yönlü güncellenmekle birlikte, kasım ayından bu yana bir çok ülkede yukarı yönlü güncellenmektedir. Bu görünüm çerçevesinde, derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

"Türkiye ekonomisi, 2019 yılının son çeyreğinden bu yana gösterdiği büyüme performansıyla G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer almıştır"

Küresel arz şoklarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmiştir. Türkiye ekonomisi, 2019 yılının son çeyreğinden bu yana gösterdiği büyüme performansıyla G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer almıştır.

Türkiye'nin küresel ekonomi içerisindeki payı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında, yıllar itibarıyla ikiye katlanarak yüzde 2'ye ulaşmıştır. Buna ek olarak, söz konusu artış, 2000 yılında dünya sıralamasında on sekizinci sırada bulunan ülkemizin, 2022 yılı itibarıyla on birinci sıraya çıkmasını sağlamıştır. Aynı dönemde, ihracat payımızın da yüzde 0,43'ten yüzde 1,02'ye çıkarak, iki katından fazla artmış olması, büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir.

Pandemi sonrasında hızla normalleşen Türkiye ekonomisi, 2022 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde sırasıyla, yüzde 7,5 ve 7,7 oranında büyüyerek güçlü bir performans sergilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde zayıflayan dış talep görünümünün etkisiyle, sınırlı olarak ivme kaybetmiş olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,2 oranında büyümüştür.

2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Ekonomimizin üretim kapasitesi, ihracat öncülüğünde artarken, yatırımlar, tüm küresel olumsuz koşullara rağmen, kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu çerçevede, net ihracat yıllık büyümeye, son yedi çeyrek boyunca aralıksız katkı sağlamış ve makine-teçhizat yatırımları ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda, yüzde 14,3 oranında yükselerek yıllık büyümeye olan katkısını on ikinci çeyreğe taşımıştır. Yılın ilk üç çeyreğinde, net ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarındaki artışın katkıları, ortalama yıllık büyüme oranının üçte ikisini oluşturmuştur.

Küresel ölçekte borçlanma maliyetlerinin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı ve risk iştahının azaldığı bir ortamda, söz konusu yatırımların gerçekleşmesinde, yurt içi finansal koşullar kritik bir rol oynamıştır. Konuşmamın ilerleyen kısımlarında da değineceğim gibi ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik olarak kullandırılması desteklenmiştir.

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