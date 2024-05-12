Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:33

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; sıcaklıkların iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. MeteoUyarı Sistemi'nde de 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. 12 kentte gök gürültülü sağanak, 5 ilde fırtına, Van ve Hakkari'de de kar erimesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıkların azalması beklenirken, 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte uyarı yapılan iller ve haberin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA