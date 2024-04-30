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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 30.04.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
20:07
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; cuma gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca; Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde, 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...