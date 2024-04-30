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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 30.04.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 20:07

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; cuma gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca; Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde, 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Mart ve Nisan aylarının ilk haftalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bu hafta yurt genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre; cuma gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan, kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı da yapıldı.

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