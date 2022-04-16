Sonuçların belli olmasıyla beraber MSÜ 2022 taban puanları tablosu da merak konusu haline geldi. ÖSYM AİS üzerinden puanlarını öğrenen adaylar tercihlerin öncesinde heyecanla istedikleri okulların puanlarını araştırmaya başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek 2022 MSÜ taban puanları tablosu; istedikleri okula girip giremeyeceğini merak eden adayların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Öte yandan yapılan açıklamada Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacağı bildirilmişti. Peki, 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…