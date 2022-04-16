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Giriş Tarihi: 16.04.2022 01:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 01:16

MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçların belli olmasıyla beraber MSÜ 2022 taban puanları tablosu da merak konusu haline geldi. ÖSYM AİS üzerinden puanlarını öğrenen adaylar tercihlerin öncesinde heyecanla istedikleri okulların puanlarını araştırmaya başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek 2022 MSÜ taban puanları tablosu; istedikleri okula girip giremeyeceğini merak eden adayların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Öte yandan yapılan açıklamada Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacağı bildirilmişti. Peki, 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ile yapılacak tercihler için adayların geri sayım başladı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları bilindiği üzere geçtiğimiz gün açıklandı. Duyurunun ardından 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. Tercih tarihi henüz belli olmazken konuyla ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

MSÜ taban puanları tablosu ile tercihler ne zaman yapılacak? MSÜ TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

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