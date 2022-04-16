Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ile yapılacak tercihler için adayların geri sayım başladı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları bilindiği üzere geçtiğimiz gün açıklandı. Duyurunun ardından 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. Tercih tarihi henüz belli olmazken konuyla ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...