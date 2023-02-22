DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | "Evimin altından fay geçiyor mu?" Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayımladı. Üç ayrı fayın üzerinde yer alan ülkemizde deprem riskiyle burun buruna yaşıyoruz. Özellikle de son günlerde uzunca bir süredir beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılar peş peşe geliyor. Vatandaşlar "MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası" ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt bulabildiği gibi riskli il ve ilçeler konusunda da bilgi sahibi olabiliyor. İşte MTA fay hattı sorgulama haritası ile deprem riski yüksek olan bölgeler…