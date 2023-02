DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | "Evimin altından fay geçiyor mu?" Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, yayınladığı yeni harita ile 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Her an deprem felaketiyle burun buruna yaşadığımız ülkemizde son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açmıştı. Şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. Vatandaşlar bu kapsamda en çok "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu ile evlerinin riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…