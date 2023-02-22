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Haberler Yaşam DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | "Evimin altından fay geçiyor mu?" Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula
Giriş Tarihi: 22.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 07:45

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | "Evimin altından fay geçiyor mu?" Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayımladı. Üç ayrı fayın üzerinde yer alan ülkemizde deprem riskiyle burun buruna yaşıyoruz. Özellikle de son günlerde uzunca bir süredir beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılar peş peşe geliyor. Vatandaşlar "MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası" ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt bulabildiği gibi riskli il ve ilçeler konusunda da bilgi sahibi olabiliyor. İşte MTA fay hattı sorgulama haritası ile deprem riski yüksek olan bölgeler…

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Evimin altından fay geçiyor mu? Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, yayınladığı yeni harita ile 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Her an deprem felaketiyle burun buruna yaşadığımız ülkemizde son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açmıştı. Şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. Vatandaşlar bu kapsamda en çok "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu ile evlerinin riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Evimin altından fay geçiyor mu? Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

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DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Evimin altından fay geçiyor mu? Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Evimin altından fay geçiyor mu? Yeni AFAD MTA Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgula

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde. Diri fay hatlarını görmek için:

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