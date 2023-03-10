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Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
10:48
Mart ayının gelmesiyle birlikte her sene baharın habercisi olarak Nevruz Bayramı kutlanır. Bu sene de Nevruz Bayramını kutlamak isteyenler ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyicisi olarak bilinen 2023 Nevruz haftası ne zaman? Nevruz Bayramı önemi ne, neden kutlanır? İşte tüm detaylar…