Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:48

Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

Mart ayının gelmesiyle birlikte her sene baharın habercisi olarak Nevruz Bayramı kutlanır. Bu sene de Nevruz Bayramını kutlamak isteyenler ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyicisi olarak bilinen 2023 Nevruz haftası ne zaman? Nevruz Bayramı önemi ne, neden kutlanır? İşte tüm detaylar…

Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz dünya çapında kutlanan ve Türk coğrafyasında da önemli günlerden biridir. Her yıl bu bayram simgesel etkinliklerinden biri olan nevruz ateşi yakılarak kutlanır. İnsanlar yakılan ateşin üstünden atlayarak baharın gelişini karşılar. Bu özel bayrama günler kala Nevruz nedir, ne demek, neden kutlanır soruları araştırılmaya başlandı. Peki 2023 Nevruz haftası ne zaman? İşte Nevruz Bayramı önemi ve merak edilenler…

Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz Bayramı 21 Mart tarihinde kutlanıyor. 21 Mart 2022 (bugün) çeşitli şenlikler düzenlenecek.

NEVRUZ NEDİR, NE DEMEK?

Kelimenin aslı eski Farsçadan gelir. Yeni anlamındaki nava ve gün ışığı/gün anlamındaki rəzaŋh birleşerek "nevruz" kelimesini oluşturur. Anlamı yeni gün/günışığıdır. Günümüzde Farsçada hala aynı anlamda kullanılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

Nevruz Bayramı, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı; bahar bayramıdır.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı temsil edilerek baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan İran kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.

Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

NEVRUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Selçuklu ve Osmanlı tarihinde milli bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı.

Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hala Manisa yöresinde 21 Mart'ta Mesir macunu olarak yaşatılır.

Kırım Tatarları bu bayramda erkenden kalkarlar. Ağaçtan bir dal keserler. Bu dala Çiğdem, Kardelen gibi erken bahar çiçekleri asarlar. Çocuklar bu dalı alıp topluluklar halinde kapıları tek tek gezerler. Kapıda Navrez türküsünü söylerler. Ev sahipleri çocuklara hediye olarak yumurta, şeker gibi yiyecekleri sepetlere koyar, verdikleri mendilleri de dala bağlarlar. Bütün evler dolaşıldığında çocuklar verilenleri kendi aralarında pay ederler.

SON DAKİKA