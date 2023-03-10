Nevruz haftası ne zaman, neden kutlanır? 2023 Nevruz Bayramı ve önemi

Nevruz Bayramı, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı; bahar bayramıdır.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı temsil edilerek baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan İran kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.