Haberler Yaşam Oğlum 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Oğlum yeni bölüm fragmanında neler var, Kaan nasıl öldü?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:54

Her çarşamba günü ekranlara gelen Oğlum dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Oğlum'u ilgiyle takip ediyor. Kaan'ın ölümü ardındaki sır perdesi otopsi raporuyla aralanıyor. Yeni ve heyecanlı dizinin her yeni bölümünün ardından "Oğlum fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Show TV Oğlum yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 9. Bölümde yaşanacaklar…