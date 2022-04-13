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Haberler Yaşam OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 07:39

OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın müjdesini duyurduğu OGM personel alımı başvurusu devam ediyor. 11 Nisan'da başlayan OGM 5 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Henüz başvuruda bulunmayanlar "OGM işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022 ve süreçte son durum

OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere OGM personel işçi alımı yapılıyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte İŞKUR ile OGM personel alımı başvuru ekranı 2022

OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2022

OGM 5 bin işçi alımı detayları yayınlandı. Açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

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OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir

OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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