OGM personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2022: OGM işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.