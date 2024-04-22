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ÖMER dizisi yeni bölüm canlı izle | "O adam seni hak etmiyor!" Star TV ile Ömer 52. bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:37
ÖMER dizisi yeni bölüm canlı izle | "O adam seni hak etmiyor!" Star TV ile Ömer 52. bölüm canlı izle ekranı
Her Pazartesi Star TV 'de yayınlanan Ömer dizisi 52. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü dizi severlerle buluşmaya hazırlanırken "Ömer canlı izle" araştırması devam ediyor. Bu haftaki bölümde boşanmanın eşiğinde olan Ömer ve Gamze gururları yüzünden sevgilerini saklamaya çalışırlar. İlkim'in gelişiyle ortaya çıkan karmaşayı engellemek için iş birliği yaparlar. Nisa ve gizli aşığının Hakan olduğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşar. Peki yeni bölümde neler yaşanacak, Ömer Gamze'yi kurtarabilecek mi? , Rahmi Fatma evelenecek mi? İşte, Star TV ile Ömer 52. bölüm canlı izle ekranı