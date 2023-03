Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklanıyor! 20 Mart 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

Giriş Tarihi: 20.03.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 18:41

Milli Piyango tarafından Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara sonuçları sorgulama işlemleri Pazartesi çekilişi için başladı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişinde sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla öğreniliyor. Peki, Devreden büyük ikramiyenin 629 bin TL'yi aştığı On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile MPİ 20 Mart 2023 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.