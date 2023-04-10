Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

14 Mayıs 2023 seçimleri için geri sayım başladı. YSK seçim takvimi 2023 üzerinden vatandaşlar 14 Mayıs sandıklar ne zaman belli olacak sorusunu yöneltiyor. 9 Nisan'da partiler aday listelerini YSK'ya sundu ve vatandaşlar hangi partiye oy atacağını karar verme aşamasına girdi. Bu noktada "oy atacağım sandık ne zaman açıklanacak, 14 Mayıs nerede oy kullanacağım?" soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belli olacak. Peki, 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak? İşte detaylar