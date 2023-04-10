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Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:54

Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

14 Mayıs 2023 seçimleri için geri sayım başladı. YSK seçim takvimi 2023 üzerinden vatandaşlar 14 Mayıs sandıklar ne zaman belli olacak sorusunu yöneltiyor. 9 Nisan'da partiler aday listelerini YSK'ya sundu ve vatandaşlar hangi partiye oy atacağını karar verme aşamasına girdi. Bu noktada "oy atacağım sandık ne zaman açıklanacak, 14 Mayıs nerede oy kullanacağım?" soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belli olacak. Peki, 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak? İşte detaylar

Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

Sandıklar ne zaman açıklanacak, seçimde nerede oy kullanacağım soruları yanıt arıyor. Milletvekili adayları belli oldu ve e devlet üzerinden seçmen sorgulama ile vatandaşlar hangi ilçede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar. Bunun yanında tam olarak hangi okulda oy kullanacakları belli değil. Peki, 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak? İşte detaylar

Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

YSK SEÇİM TAKVİMİ

18 Mart: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlayacak.

19 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.

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Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

20 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

21 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00'te sona erecek. Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular YSK tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

22 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına başlanılacak.

23 Mart: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00'de sona erecek.

Oy atacağım sandık ne zaman belli olacak, nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçimleri sandıklar ne zaman belli olacak, açıklanacak?

24 Mart: Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süresi sona erecek.

27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.

28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

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