Ramazan'ın bitmesine kısa bir süre kaldı. Her yıl Diyanet İşleri dini günler takvimine göre belli olan Ramazan Bayramı tarihi bu sene başında da kamuoyu ile paylaşıldı. Müslümanlar, On Bir Ayın Sultanı'nın son on gününe girmemiz nedeniyle "Ramazan Bayarmı ne zaman, hangi gün başlıyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Aşağıda, Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili detaylar ve başladığı gün yer almaktadır.…