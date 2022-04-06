Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün belli oluyor. Noter huzurundaki kuranın canlı olarak yayınlanacağı bilinirken 15-21 Mart tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı 10 bin kişilik atamalar bugünkü canlı kura çekimi ile netleşecek. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı kura çekimi izle ekranı...