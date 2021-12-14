Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler | Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

13 Aralık Pazartesi günü Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 20 bin personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanacağı açıklayan Bakan Koca, "10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve tercih kılavuzu bilgileri.