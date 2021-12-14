Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler | Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:17

Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler | Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

13 Aralık Pazartesi günü Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 20 bin personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanacağı açıklayan Bakan Koca, "10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve tercih kılavuzu bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin açıklama, Bakan Koca'dan geldi. 40 bin personel alımındaki son durumu paylaşan Bakan Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz." açıklamasında bulundu. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Bakan Koca 20 bin alım için branş dağılımını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

TERCİH KILAVUZU, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, son durum ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA