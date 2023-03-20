Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 13:02

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 tarihi, branş dağılımı ve kontenjanlar hakkında araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjanlar nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı