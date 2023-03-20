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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 13:02

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 tarihi, branş dağılımı ve kontenjanlar hakkında araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjanlar nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Yer değişikliği kurasıyla 12 bin 700 atama yapılacağı Bakan Koca tarafından açıklanırken, başvurular 15 Mart tarihinde sona erdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

BAKAN KOCA DUYURDU: SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA YAPACAK

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede sağlık hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurasına yönelik açıklamada bulundu.

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Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

"12 BİN 700 ATAMA YAPILACAK"

Bakan Koca, depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

''Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alımları 2023 sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

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