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Haberler Yaşam Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:46

Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 25 Nisan 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Naz ve Mete'nin boşanmasından sonra İncila ve Naz yeni hayatlarına adım atmışlardır. Kont Ziya'nın iyileşmesi üzerine aile mutlu günlerine dönerken Mete ve Kadir'in başı derttedir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, 25 Nisan 2024 Star TV ile Sakla Beni 25. bölüm canlı izle

Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Star TV'nin dizisi Sakla Beni 25. bölüm canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte, Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Sakla Beni dizisi 25 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Atıf'ın önüne geçerek kurşunun hedefi olan Ziya, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, vurulma haberi tüm aileye bomba gibi düşer. Kaygı dolu bekleyiş sürerken Filiz, Ziya için bir fedakarlıkta bulunur.

Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Naz ve Kadir, birbirlerine duydukları sevgiyi aile büyükleriyle paylaşmaya karar vererek, ilişkilerinde büyük bir adım atarlar. Çocuklarının ilişkisine sıcak bakmayan Filiz ve Yüksel, birbirlerinden hiç hazzetmeseler de aynı amaç için iş birliği yapmaya karar verirler.

Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.

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