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Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
18:46
Sakla Beni 25. bölümü yayında: “Mete ben hamileyim!” Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı
Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 25 Nisan 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Naz ve Mete'nin boşanmasından sonra İncila ve Naz yeni hayatlarına adım atmışlardır. Kont Ziya'nın iyileşmesi üzerine aile mutlu günlerine dönerken Mete ve Kadir'in başı derttedir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, 25 Nisan 2024 Star TV ile Sakla Beni 25. bölüm canlı izle