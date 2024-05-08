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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 21:35

Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

Sandık Kokusu 21. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı dizisi yeni bölümleri ile her hafta çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. İşte, Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.

Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

Sandık Kokusu son bölüm izle Show TV ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu bu hafta 21. bölümü ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı alır. İşte, Sandık Kokusu 21. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile burada.

Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu bu hafta 21. bölümü ile ekrana geliyor.

8 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

SANDIK KOKUSU'NUN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha'yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?

Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

Hasan'ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan'ı tehdit eder.

Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!

Karsu, Atilla'dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Karsu'nun bu çabasına Atilla'nın tepkisi ne olacaktır?

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