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Sandık Kokusu 21. Bölüm izle tek parça || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
21:35
Sandık Kokusu 21. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı dizisi yeni bölümleri ile her hafta çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. İşte, Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.