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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:50

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu 1 Mayıs çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Büyük ikramiyenin 1.289.947 TL olduğu çekiliş için sonuçlar yakından takip ediliyor. Çarşamba ve Pazar günleri numaralar çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 1 Mayıs Çarşamba şans topu sonuçları…

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

Milli Piyango Online ile Şans Topu 1 Mayıs çekilişi gerçekleşti. Sonuçlar MP youtube hesabından canlı olarak belirlendi. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları için kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı…

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

ŞANS TOPU 1 MAYIS 2024 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. MP TV üzerinden canlı olarak takip edilen çekilişteki şanslı numaraları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

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Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

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Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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