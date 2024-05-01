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Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
20:50
Şans Topu sonuçları 1 Mayıs 2024 belli oldu! TIKLA BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu
Şans Topu 1 Mayıs çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Büyük ikramiyenin 1.289.947 TL olduğu çekiliş için sonuçlar yakından takip ediliyor. Çarşamba ve Pazar günleri numaralar çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 1 Mayıs Çarşamba şans topu sonuçları…