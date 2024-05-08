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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.05.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 19:01

Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar sorgulama ekranı

Sayısal loto sonuçları 8 Mayıs 2024 çekilişi ile ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV canlı yayınında belli oluyor. Haftanın ikinci çekilişinde büyük ikramiye sahipleriyle buluşacak. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sayısal loto sonuçları canlı yayının ardından sahipleri ile buluşacak. Peki, 8 Mayıs Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sayısal Loto sonuçları bugünkü çekilişi sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar sorgulama ekranı

Haftanın ikinci çılgın sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayınında düzenleniyor. Büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı ile günün çekilişinde kazandıran numaralar saat 21.30'da gerçekleşecek çekilişin ardından belli olacak. İşte, 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar sorgulama ekranı

8 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinin ilki bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

Şanlı numaraları öğrenmek için:

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Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Sayısal Loto sonuçları TIKLA-SORGULA: 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE NE KADAR KAZANILIR?
Çılgın Sayısal Loto'da Oyuncuya geri dönüş oranı %55'tir.
Çılgın Sayısal Loto kazanç kategorilerine aşağıdaki yüzdelerde bölünmüştür;
1.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü; Her çekilişte, birinci kategori kazananı olmadığı durumlarda, ilgili ödül havuzu, bir sonraki çekilişte yine 1. kategori ödül havuzuna eklenerek bu kategoriye ait ödülü büyütür.
2.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü ; Her çekilişte, ikinci kategori kazananı olmaması durumunda, ilgili ödül havuzunun % 50'si birinci kategori ödül havuzuna eklenir, diğer %50'si Büyük ikramiyeyi yeniden başlatma fonuna aktarılır.
3.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8'i; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

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