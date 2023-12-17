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Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku! Ucuz altın alacağız deyip...
Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
13:17
Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku! Ucuz altın alacağız deyip...
Fon yalanıyla milyonlarca dolar toplayan bankacı Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Benzer bir olay Zonguldak'ta meydana geldi. Kerim M, 3 arkadaşından 3.5 milyon TL toplayıp izini kaybettirdi. Dost kazığı yiyen mağdurlar isyan etti: 'Arkadaş' dedik, 'iyi niyet' dedik ama yanılmışız…