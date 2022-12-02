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Haberler Yaşam Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 12:09

Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

Sıcak Kafa Netflix ekranlarına geliyor. Türkiye'nin nadir bilimkurgu eserleri arasında yer alan Sıcak Kafa konusu ve oyuncuları ile dikkatleri çekiyor. Daha önce Atiye ile fantastik eserler Türkiye'de dizi sektörüne giriş yapmıştı. Dizi hakkına Sıcak Kafa uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlanma soruları yöneltiliyor. Sıcak Kafa Haluk Bilginer, Osman Sonant ve Şevket Çoruhlu oyuncu kadrosuna sahip. Peki, Sıcak Kafa konusu ne? Sıcak Kafa kaç bölüm, ikinci sezon olacak mı? İşte Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve diğer detaylar

Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

Sıcak Kafa oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Netflix Sıcak Kafa ile yerli yapımlar furyasına devam ederken, nadir bilim kurgu dizilerini ekranlara taşıyor. Vatandaşlar da Sıcak Kafa ikinci sezon olacak mı, Sıcak Kafa kaç bölüm gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Sıcak kafa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve konusu

Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

SICAK KAFA KONUSU NE?

"Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

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Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

SICAK KAFA UYARLAMA MI?

Sıcak Kafa Afşin Kum'ın aynı adlı eserinden uyarlanarak ekranlara gelecek.

Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

SICAK KAFA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sıcak Kafa 2 Aralık 2022 tarihinde ekranlara geldi.

Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

SICAK KAFA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Netflix'in yeni yapımı Sıcak Kafa, 8 bölümden oluşacak.

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