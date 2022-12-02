Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

Sıcak Kafa Netflix ekranlarına geliyor. Türkiye'nin nadir bilimkurgu eserleri arasında yer alan Sıcak Kafa konusu ve oyuncuları ile dikkatleri çekiyor. Daha önce Atiye ile fantastik eserler Türkiye'de dizi sektörüne giriş yapmıştı. Dizi hakkına Sıcak Kafa uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlanma soruları yöneltiliyor. Sıcak Kafa Haluk Bilginer, Osman Sonant ve Şevket Çoruhlu oyuncu kadrosuna sahip. Peki, Sıcak Kafa konusu ne? Sıcak Kafa kaç bölüm, ikinci sezon olacak mı? İşte Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve diğer detaylar