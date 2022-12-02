Sıcak kafa oyuncuları kim, konusu uyarlama mı hangi kitaptan? Netflix SIcak Kafa çıktı mı, ikinci sezon olacak mı, kaç bölüm?

SICAK KAFA KONUSU NE?

"Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.