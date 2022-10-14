Haberler Yaşam Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 20:22

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir?

Son dakika haberine göre Bartın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Vali Nurtaç Arslan tarafından patlama nedeninin henüz belli olmadığı duyurulan olaya ilişkin son durum bilgilerine erişmek isteyenler son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.