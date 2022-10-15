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Haberler Yaşam Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler
Giriş Tarihi: 15.10.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 01:30

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

Son dakika haberine göre Bartın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Vali Nurtaç Arslan tarafından patlama nedeninin henüz belli olmadığı duyurulan olaya ilişkin son durum bilgilerine erişmek isteyenler son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

TTK Amasra Taşkömürü Müessesesinde patlama olduğu haberi son dakika olarak duyuruldu. Son dakika Bartın haberi ile ilgili Vali Nurtaç Arslan tarafından patlama sebebinin henüz belli olmadığını duyurması sonrasında "Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BARTIN'DA NE OLDU, AMASRA'DA MADEN OCAĞI PATLAMASI MI OLDU, SON DURUM NEDİR?

Son dakika Bartın Maden Ocağı patlaması olayına ilişkin detaylar şöyle;

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

BARTIN'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.,

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika Bartın’da ne oldu? 14 Ekim Bartın - Amasra’da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? İşte en son haberler

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

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