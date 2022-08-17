Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:26

SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

Son dakika haberine göre; Bursa'da çöp evde teyzesi tarafından bir odaya kilitlenerek aylarca esir tutulan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Cem Muhammet, devlet tarafından koruma altına alınırken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi de sürüyor. Cem Muhammet olayı ile ilgili çalışmalar sürerken, 2 öğretmen için de müfettişler devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) Antalya'nın Aksu ilçesindeki ilkokulda olan kaydının, komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla tutulan tutanakla 'pasif öğrenci' konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan öğretmenler P.B. ve N.A.'nın ifadelerinin alınıp, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.

SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

Cem Muhammet A., Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU
Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.

SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...

İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

SON DAKİKA