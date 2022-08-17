Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
10:26
SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı gelişme! Öğretmenler için müfettişler devrede...
Son dakika haberine göre; Bursa'da çöp evde teyzesi tarafından bir odaya kilitlenerek aylarca esir tutulan Cem Muhammet ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Cem Muhammet, devlet tarafından koruma altına alınırken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi de sürüyor. Cem Muhammet olayı ile ilgili çalışmalar sürerken, 2 öğretmen için de müfettişler devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...