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Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi
Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
06:59
Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi
Son dakika haberi: Bursa'da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 1 yıldır çöp eve hapsettiği ortaya çıkan teyze Kamuran Pınar A.'nın 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Oğlundan yıllarca habersiz bırakıldığını iddia eden baba Ufuk Çelikkol da şikayetçi oldu.