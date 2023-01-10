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Haberler Yaşam Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi
Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 06:59

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

Son dakika haberi: Bursa'da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 1 yıldır çöp eve hapsettiği ortaya çıkan teyze Kamuran Pınar A.'nın 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Oğlundan yıllarca habersiz bırakıldığını iddia eden baba Ufuk Çelikkol da şikayetçi oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye’yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. hakkında 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye’yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

İddianamenin ayrıntılarında ise Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un DNA testi yaptırmasına karar verdi.

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Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye’yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un ifadesi de iddianamede yer aldı.

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye’yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

Baba Çelikkol, küçük çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye’yi derinde sarsmıştı! Cani teyze için o rapor istendi

Savcılık Çelikkol'a ait nüfus kayıt örneğini incelediğinde, Cem Muhammed'in babası olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılamaması üzerine DNA testi yaptırılarak mağdur çocuğun babası olup olmadığını belirlenmesini kararlaştırdı.

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