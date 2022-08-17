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SON DAKİKA: İstanbul'da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
14:00
SON DAKİKA: İstanbul'da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!
Sözde emlakçılar ilan sitelerine farklı daire fotoğrafları koyuyor. İlana inanan kişilere ise başka daireler için sözleşme imzalatılıp kaparo alınıyor. Emlak danışmanları, internet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı uyarıyor…