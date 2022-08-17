SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

Bu bedellerin çok çok altında ilan giren bir takım kendisini emlakçı olarak sıfatlandıran kişiler var. Artık bunlara emlakçı mı, inşaat firması mı, gayrimenkul yatırım ortaklığı mı diyeceksiniz? Böyle ilanların aslında asılsız ilanlar olduklarına ve genellikle örnek daire fotoğraflarını kullanarak ve film platosu gibi dairelerin fotoğraflarını çekerek insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyuyorlar.