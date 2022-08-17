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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:00

SON DAKİKA: İstanbul'da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

Sözde emlakçılar ilan sitelerine farklı daire fotoğrafları koyuyor. İlana inanan kişilere ise başka daireler için sözleşme imzalatılıp kaparo alınıyor. Emlak danışmanları, internet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı uyarıyor…

SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

İstanbul'da yeni tip bir emlak dolandırıcılığı türedi. Sistem ise ilan sitelerinde satılık olan lüks dairelerin fotoğraflarını kullanarak yanlış konum ve fiyat bilgisi verilmesi üzerine işliyor. İlanı görüp numaraya arayan kişiyi bir şekilde yüz yüze görüşmeye çağıran sözde emlakçılar söz konusu daireyi vatandaşa gösterdiğini ifade edip ücretli sözleşme imzalatıyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

İSTANBUL'DA YENİ TİP EMLAK DOLANDIRICILIĞI

Vatandaş sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise evin ilandaki değerinden fazla olduğunu ifade edilerek daha fazla ücret talep ediliyor. Konuyla ilgili internet sitelerinde ise onlarca şikayet yazısı görülüyor. Ya da bir başka dolandırıcılık yöntemi ise, pahalı olan semtteki daire fotoğrafı ve adresini ilana yazıp vatandaş ofise geldikten sonra ise ucuz olan yerin satılmaya çalışması noktasında.

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SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

Söz konusu durumla ilgili olarak ise bölgede uzun yıllardır çalıştığını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Kadir Özel, ev alacak vatandaşları uyararak, "Genelde ilan portallarının bazı tedbirler alması gerekir. Gayrimenkul'un analizini yaparak bölgedeki ilanların rayiç bedelleri vardır.

SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

Bu bedellerin çok çok altında ilan giren bir takım kendisini emlakçı olarak sıfatlandıran kişiler var. Artık bunlara emlakçı mı, inşaat firması mı, gayrimenkul yatırım ortaklığı mı diyeceksiniz? Böyle ilanların aslında asılsız ilanlar olduklarına ve genellikle örnek daire fotoğraflarını kullanarak ve film platosu gibi dairelerin fotoğraflarını çekerek insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyuyorlar.

SON DAKİKA: İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Sözde emlakçıların yeni yöntemi pes dedirtti!

Mal sahibi olarak tanıttıkları kişiler kesinlikle mal sahibi değiller. Kendi inşaat firmalarının bir tanesini mal sahibi olarak tanıtıyorlar. Daha sonra kaporanız yoksa size kaparo maiyetinde bir senet imzalatıyorlar. 30-40 bin lira civarındaki bu senetle insanları borçlandırıyorlar. Evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalamamalarını tavsiye ederiz" dedi.

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