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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş'ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Bu deprem bekleniyordu" dedi ve ekledi: "500 yıl" detayı
Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 19:21

Son dakika: Kahramanmaraş'ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Bu deprem bekleniyordu" dedi ve ekledi: "500 yıl" detayı

Son dakika haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini saat 04.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremde 1541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi yaralandı. Depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kahramanmaraş’ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Bu deprem bekleniyordu dedi ve ekledi: 500 yıl detayı

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Bu deprem bekleniyordu dedi ve ekledi: 500 yıl detayı

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş’ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Bu deprem bekleniyordu dedi ve ekledi: 500 yıl detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 1541 kişinin hayatını kaybettiğini, 9733 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Bu deprem bekleniyordu dedi ve ekledi: 500 yıl detayı

Depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Bu deprem bekleniyordu dedi ve ekledi: 500 yıl detayı

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: 500 YILDIR STRES BİRİKTİREN FAY PARÇALARI...

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

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