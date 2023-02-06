Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş'ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Bu deprem bekleniyordu" dedi ve ekledi: "500 yıl" detayı

Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 19:21

Son dakika: Kahramanmaraş'ta son yüzyılın en yıkıcı depremi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Bu deprem bekleniyordu" dedi ve ekledi: "500 yıl" detayı

Son dakika haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini saat 04.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremde 1541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi yaralandı. Depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...