SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

MARMARA VE EGE'DE YAĞIŞ VAR

Ancak yağmurun, yarın Marmara ve Ege Bölgesi'ne gelmesi bekleniyor.

Sağanakla birlikte hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yarın aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 11 ilde yağmur yüzünü gösterecek.