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Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:19

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Yarından itibaren 'kuvvetli yağış' geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu Marmara'da hangi illerde yağış görülecek. İşte 11 Kasım hava durumu raporu...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

Türkiye, rekorların kırıldığı yaz mevsimini geride bıraktı. Şimdilerde yurt genelinde sonbaharın etkileri yaşanıyor. Bazı illerde yağışlar etkili olurken, bazı illeri ise lodos vuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için birçok ile 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

MARMARA VE EGE'DE YAĞIŞ VAR
Ancak yağmurun, yarın Marmara ve Ege Bölgesi'ne gelmesi bekleniyor.

Sağanakla birlikte hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yarın aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 11 ilde yağmur yüzünü gösterecek.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

11 İLE YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışla birlikte rüzgarın da etkili olması beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji'den yapılan açıklamada; yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı: Yarından itibaren ’kuvvetli yağış’ geliyor

Yetkililer, ani sel, su baskını, kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı

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