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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Yarından itibaren 'kuvvetli yağış' geliyor
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:17
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
15:19
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı: Yarından itibaren 'kuvvetli yağış' geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu Marmara'da hangi illerde yağış görülecek. İşte 11 Kasım hava durumu raporu...