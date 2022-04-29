Son dakika! AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Muğla'da deprem oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde yaşanan deprem sonrası son depremler listesi araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Muğla Menteşe depremi bilgileri ile son depremler listesi.