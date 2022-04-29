Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
20:52
AFAD son dakika duyurdu! Muğla'da deprem oldu! Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 km olarak belirtilirken vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise anlık olarak en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğunu duyuruyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 29 Nisan 2022! - SON DAKİKA