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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 20:52

SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD son dakika duyurdu! Muğla'da deprem oldu! Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 km olarak belirtilirken vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise anlık olarak en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğunu duyuruyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 29 Nisan 2022! - SON DAKİKA

SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika! AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Muğla'da deprem oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde yaşanan deprem sonrası son depremler listesi araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Muğla Menteşe depremi bilgileri ile son depremler listesi.

SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

MUĞLA MENTEŞE'DE DEPREM! 29 NİSAN 2022

#Deprem Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Mentese (Mugla) Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ Enlem : 37.0543 N Boylam : 28.2401 E Derinlik : 6.98 km

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SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.04.29 20:21:38 38.1853 30.9848 12.3 -.- 1.4 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel 2022.04.29 20:18:09 36.5122 27.2533 3.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 19:57:12 39.5178 26.0788 11.5 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.04.29 19:26:22 37.0665 28.3103 6.1 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.29 19:20:14 37.8747 27.5672 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2022.04.29 19:14:33 36.9658 27.6940 15.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 18:06:30 37.9388 26.4458 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.04.29 17:59:27 39.5998 29.4337 0.0 -.- 1.3 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2022.04.29 17:58:50 39.5827 29.3333 4.9 -.- 1.5 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2022.04.29 17:33:28 38.6948 44.1002 5.4 -.- 2.7 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel 2022.04.29 17:07:42 36.9277 27.6410 7.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 17:06:10 36.9248 27.6458 3.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 17:01:10 35.0583 24.9838 2.5 -.- 4.5 4.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 16:32:37 39.3903 26.1280 6.9 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 13:43:46 34.7222 24.7552 7.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 13:21:54 40.8737 31.7065 9.9 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2022.04.29 13:10:45 39.6498 30.7525 0.0 -.- 1.6 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel 2022.04.29 13:00:59 37.9068 27.1112 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 12:55:38 35.9857 31.5020 18.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2022.04.29 12:52:44 35.7082 31.4528 1.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2022.04.29 12:28:41 37.9067 27.1072 11.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 12:21:16 37.8275 27.0132 8.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 12:18:24 39.2230 27.8280 0.0 -.- 1.6 -.- SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2022.04.29 12:10:08 38.7447 33.9525 6.8 -.- 1.8 -.- CATALCESME-AGACOREN (AKSARAY) İlksel 2022.04.29 11:53:31 39.2552 27.7980 0.0 -.- 1.7 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2022.04.29 11:46:47 39.5973 29.4225 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2022.04.29 11:29:18 39.2398 27.7855 0.0 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel 2022.04.29 11:23:29 38.2415 38.6995 5.0 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.04.29 11:17:21 38.3173 27.3032 5.3 -.- 1.7 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel 2022.04.29 11:13:22 38.4475 38.6110 5.2 -.- 1.5 -.- ALANGOREN-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2022.04.29 11:09:08 37.0603 28.4128 7.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.29 11:02:16 41.2185 41.7465 19.4 -.- 2.5 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel 2022.04.29 10:10:06 36.9127 30.9565 70.6 -.- 3.0 3.1 ASAGIKOCAYATAK-SERIK (ANTALYA) İlksel 2022.04.29 09:43:25 40.7527 28.6948 5.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2022.04.29 09:19:50 39.0675 27.5208 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2022.04.29 08:53:14 40.4512 28.5237 8.2 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2022.04.29 08:45:55 34.5412 24.4488 7.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 08:32:11 39.1083 27.5518 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel 2022.04.29 07:55:37 38.1962 36.2773 13.4 -.- 1.8 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2022.04.29 07:17:55 37.8647 27.1478 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel 2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel 2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel 2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel 2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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