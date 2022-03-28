SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Hem Rusya hem de Ukrayna kanadından peş peşe açıklamalar gelirken, gün içerisinde önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek olan bu önemli görüşme ile ilgili bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi. Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.