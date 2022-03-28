SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesinin ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" açıklamasında bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, bölgeden önemli bir son dakika haberi geldi. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Kiev yakınındaki bölgenin yeniden Ukrayna kontrolünde olduğunu duyurdu.