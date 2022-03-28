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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 18:22

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesinin ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" açıklamasında bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, bölgeden önemli bir son dakika haberi geldi. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Kiev yakınındaki bölgenin yeniden Ukrayna kontrolünde olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Hem Rusya hem de Ukrayna kanadından peş peşe açıklamalar gelirken, gün içerisinde önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek olan bu önemli görüşme ile ilgili bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi. Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

MÜZAKERENİN SAATİ BELLİ OLDU

18.20: Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

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SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

KRİTİK BÖLGE UKRAYNA KONTROLÜNDE

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarindaki kenti geri aldığını açıkladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

17.35: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler. Bazılarını bulamıyoruz. Bulduklarımızın bazıları ise zaten ölmüş. Bazılarının yerleri değiştirildi. 2014'te Donbas'ta yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Bu operasyonları aynı kişiler gerçekleştiriyor. Aynı metodoloji." dedi.

17.22: Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1151 sivilin hayatını kaybettiğini, 1824 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 866 bin 224 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin duyurdu: Kritik bölge Ukrayna kontrolünde...

17.05: RUS MÜZAKERE HEYETİ İSTANBUL'DA

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi.

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