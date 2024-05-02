Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

Survivor All Star eleme adayları arasından bir isim adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlenirken kırmızı ve mavi takımdan yarışmacılar düelloda mücadele etti. Peki, 1 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, hangi yarışmacı?