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Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
00:25
Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu
Survivor All Star 1 Mayıs Çarşamba yayınında dört yarışmacı arasında düello oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda düelloyu kaybedip yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu. Erkek aday elemesinin yapıldığı haftada bir kişi Survivor All Star'da adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?