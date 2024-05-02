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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:25

Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

Survivor All Star 1 Mayıs Çarşamba yayınında dört yarışmacı arasında düello oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda düelloyu kaybedip yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu. Erkek aday elemesinin yapıldığı haftada bir kişi Survivor All Star'da adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi? 1 Mayıs Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

Survivor All Star eleme adayları arasından bir isim adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlenirken kırmızı ve mavi takımdan yarışmacılar düelloda mücadele etti. Peki, 1 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, hangi yarışmacı?

Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

ELEME ADAYLARI DÜELLODA!

Survivor all star 1 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen düelloda kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.

Haftanın eleme adayları olan isimler;

Mavi takımdan; Yasin ve Batuhan Kırmızı takımdan; Sercan ve Yunus Emre oldu!

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Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

KİM VEDA EDECEK?

Survivor 'da ilk tur gerçekleşti. Düello heyecanında yarışan Yunus Emre ve Sercan karşılaşmasının kazananı Sercan olurken, Batuhan ve Yasin eşleşmesinin galibi ise Batuhan oldu!

Bu durumda Yasin ve Yunus Emre finalde yarışacak iki isim oldu.

PEKİ, KİM ELENDİ? YASİN Mİ YUNUS EMRE Mİ?

Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu

SURVİVOR ALL STAR'DA ÜZEN VEDA!

Survivor All Star da bu akşam bir veda gerçekleşTİ.

Yasin ve Yunus Emre arasındaki karşılaşmanın kaybeden isim YASİN oldu.

Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı mavi takımdan Yasin olurken takım arkadaşları ise hüzne boğuldu.

Survivor kim elendi, Yasin mi Yunus Emre mi? 1 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden isim belli oldu! İşte, zorlu mücadele sonucu
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